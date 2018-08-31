قال المغامر المصري عمر سمرة إنه اختير للمشاركة في تجربة تحاكي معيشة رواد الفضاء على سطح كوكب القمر من أجل تحفيز الشباب العربي على وضع الفضاء وعلمه نصب أعينهم.
المغامر المصري عمر سمرة يسعى لإلهام الشباب العربي للاهتمام بأبحاث الفضاء
المغامر المصري عمر سمرة يسعى لإلهام الشباب العربي للاهتمام بأبحاث الفضاء
وشارك سمرة مع مغامرين وباحثين من أستراليا وكندا ورومانيا والولايات المتحدة في تجربة معايشة للأداء النفسي والأبحاث الخاصة برواد الفضاء على سطح القمر وهي التجربة التي أقيمت بمناسبة الذكرى السنوية لهبوط أول انسان على سطح القمر.
وشدد سمرة على اختياره ضمن المجموعة "سبكرتا" نظراً لخبرته السابقة كمغامر ومستكشف بالإضافة لقدرته على تحفيز وإلهام أكبر عدد ممكن من الشباب المصري والعربي للنظر إلى الفضاء وأبحاثه كحقيقة وواقع وليس كأساطير للخيال العلمي.
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وامتدت التجربة التي أقيمت في بولندا لمدة 15 يوماً وتضمنت الإقامة بنماذج مشابهة للمركبات الفضائية التي يعيش فيها رواد الفضاء على سطح القمر ومعايشة كافة التجارب الشخصية والعلمية التي مر بها هؤلاء الرواد.
واشتهر سمرة بمغامراته كإنجازه الأبرز بصعود قمة إيفرست بجبال الهيمالايا عام 2007 وقمم جبال الألب وامريكا الوسطى بالإضافة لعبوره جبال الأطلس بالمغرب راكباً دراجته الهوائية وهو ما كرره في رحلة من العاصمة البريطانية لندن إلى باريس.