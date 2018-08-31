لندن وبروكسل لا تستبعدان التوصل لاتفاق "بريسكت" هذا الخريف

أعلن مفاوضون من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة اليوم الجمعة عن احتمال توصل الطرفين إلى اتفاق خروج بريطانيا "بريكست" في هذا الخريف، مشيرين إلى التقدم الأخير الذي تم إحرازه في ما يتعلق بالتعاون الأمني بعد خروج بريطانيا من التكتّل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه ووزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دومنيك راب عقب محادثاتهما بعد ظهر اليوم الجمعة في مقر الاتحاد بالعاصمة البلجيكية بروكسل.