يونكر يأمل في استمرار اتفاق "وقف النار" بين الاتحاد الأوروبي وترامب

قال رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر إنه يأمل ان يسود ما وصفه اتفاق تموز القاضي بـ "وقف إطلاق النار" مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الامتناع عن فرض تعريفات جمركية على السيارات، لكنه أضاف أن الاتحاد الأوروبي قد يفرض تعريفاته الخاصة إذا غيرت الولايات المتحدة من مسارها.
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هل اتفاق خفض الحواجز هدأ المخاوف من حرب تجارية عبر الأطلسي؟
رئيس المفوضية الأوروبية أكد لقناة "زي دي إف" التلفزيونية الألمانية الجمعة أن الاتحاد الأوروبي لن يسمح لأي شخص بتحديد مصير سياسته التجارية. وشدد على أنه إذا انتهكت واشنطن الاتفاق وفرضت تعريفات على السيارات، عندها ستفعل بروكسل الفعل ذاته".