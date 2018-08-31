فيينا: وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يجتمعون مع نظرائهم من الدول المرشحة للعضوية

اجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة مع نظرائهم من الدول المرشحة لعضوية التكتل لمناقشة آخر مستجدات ملف انضمامهم إلى الاتحاد.
وترأس الاجتماع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني بحضور كارين كنيسل وزيرة خارجية النمسا، الرئيس الدوري الحالي للاتحاد الأوروبي، والمفوض الأوروبي لشؤون التوسع يوهانس هان.
وجرى تمثيل جميع دول غرب البلقان الست، ألبانيا والبوسنة وكوسوفو ومقدونيا والجبل الأسود وصربيا، إضافة إلى تركيا .
وتُجرى بالفعل مفاوضات العضوية مع صربيا والجبل الأسود.
ويقول مسؤولون إن فرنسا وهولندا أرجأتا، وبشكل غير متوقع، في يونيو/ حزيران قرارا يسمح ببدء مفاوضات العضوية مع مقدونيا وألبانيا وذلك خوفا من المشاعر المعادية للمهاجرين فيهما، الأمر الذي يجعل توسيع الاتحاد الأوروبي أكثر صعوبة.
للمزيد في "يورونيوز":
ـ جان كلود يونكر يضع شروطا لانضمام البلقان للاتحاد الأوروبي
ـ الاتحاد الأوروبي يقول لدول البلقان إن 2025 موعد محتمل للانضمام