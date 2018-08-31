برلين تعلن زيادة دعمها لـ(أونروا) وأنباء عن اعتزام واشنطن وقف تمويلها

تعهدت الحكومة الألمانية بزيادة تمويلها بشكل كبير لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وذلك بالتزامن مع نشر تقارير تتحدث عن اعتزام إدارة الرئيس دونالد ترامب إلغاء كل التمويل الأميركي لـ (أونروا).

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن أزمة تمويل وكالة (أونروا) "تثير الشكوك"، وأضاف أن إخفاق (أونروا) قد يتسبب في "سلسلة من ردود الفعل لا يمكن التحكم بها".

جاء ذلك في رسالة بعثها الوزير الخارجية الألماني ماس اليوم الجمعة إلى نظرائه في الاتحاد الأوروبي حث فيها الاتحاد والدول الأخرى على العمل لاعتماد "تمويل مستدام للوكالة"، منوهاً بأن بلاده قدمت مساعدات للوكالة هذا العام بقيمة 94 مليون دولار.

ويعود جذر الأزمة المالية الخانقة لـ(أونروا) إلى قيام الرئيس ترامب مطلع هذا العام الجاري بتجميد المساعدات الأمريكية للفلسطينيين، بعد أن حمّل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن توقف عملية السلام مع إسرائيل.