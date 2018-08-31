كيف تحولت ثورة سوريا إلى حرب طاحنة؟ سنوات الدم في أرقام

في الوقت الذي يتم فيه الحديث عن هدوء نسبي يعم معظم مناطق سوريا وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل 2011 بالإضافة إلى إعادة الإعمار وعودة اللاجئين، تستعد إدلب ويتخوف سكانها ومن هجروا إليها من فتح جبهة قتال جديدة وضربة منتظرة من النظام وحلفاؤه وسط جدل كبيرحولها بين القوى الإقليمية والغربية.

فيما يلي تسلسل زمني يعيد إلى الذاكرة كيف اشتعلت الحرب وكيف تمزقت البلاد وكيف تدخلت القوى الأجنبية فيها وكيف فشلت جهود السلام.

- آذار/ مارس 2011 - انتشرت الاحتجاجات الأولى ضد الرئيس بشار الأسد بسرعة في مختلف أنحاء البلاد وردت عليها قوات الأمن بموجة اعتقالات وإطلاق نار.

- تموز/ يوليو 2011 - حمل بعض المحتجين السلاح وانشقت وحدات عسكرية وصارت الانتفاضة تمرداً مسلحاً نال دعم دول غربية وعربية وتركيا.

- كانون الثاني/ يناير 2012 - وقع تفجير في دمشق هو أول تفجير من تنفيذ جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي اكتسبت قوة ثم بدأت تسحق جماعات ذات أيديولوجية قومية.

- حزيران/ يونيو 2012 - اجتمعت قوى عالمية في جنيف واتفقت على الحاجة إلى انتقال سياسي، لكن الخلافات حول سبل تحقيق ذلك أحبطت مساعي سلام رعتها الأمم المتحدة على مدى سنوات.

- تموز/ يوليو 2012 - الأسد يستخدم القوة الجوية في الهجوم على معاقل المعارضة في حين كسب المعارضون أرضاً وتصاعدت وتيرة الحرب.

- نيسان/ أبريل 2013 - جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران تساعد الأسد على النصر في معركة القصير التي يرى كثيرون أنها كبحت قوة الدفع التي اكتسبتها قوات المعارضة وكشفت عن دور الجماعة المتنامي في الصراع.

- آب/ أغسطس 2013 - أعلنت واشنطن أن استخدام الأسلحة الكيماوية خط أحمر، لكن هجوماً بالغاز في الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة أودى بحياة عشرات المدنيين دون أن يكون هناك رد عسكري أمريكي.

- كانون الثاني/ يناير 2014 - سيطر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام على الرقة قبل أن يبسط هيمنته على مساحات من الأراضي في سوريا والعراق ويعلن قيام دولة خلافة ويغير اسمه إلى الدولة الإسلامية.

- أيار/ مايو 2014 - المعارضون في مدينة حمص القديمة يستسلمون ويوافقون على الانتقال إلى ضاحية خارج المدينة، في أول هزيمة كبيرة للمعارضة في منطقة حضرية رئيسية. ومهد ذلك لاتفاقات "إخلاء" فيما بعد.

- أيلول/ سبتمبر 2014 - أقامت واشنطن تحالفاً مناهضاً للدولة الإسلامية وبدأت في شن ضربات جوية ساعدت القوات الكردية على وقف المد الجهادي، لكنها أثارت احتكاكاً مع حليفتها تركيا.

- آذار/ مارس 2015 - من خلال تعاون أفضل وتلقي مزيد من السلاح من الخارج، سيطرت جماعات المعارضة على مزيد من الأراضي وهيمنت على مدينة إدلب في شمال غرب سوريا، لكن الإسلاميين المتشددين بات لهم دور أكبر.

- أيلول/ سبتمبر 2015 - روسيا تدخل الحرب إلى جانب الأسد وتنشر طائرات حربية وتقدم مساعدات عسكرية، مما يحول دفة الصراع بسرعة وحسم ضد المعارضة المسلحة.

- آب/ أغسطس 2016 - أثارت انتصارات الأكراد على الدولة الإسلامية عند معظم حدود تركيا انزعاج أنقرة وجعلتها تتوغل في سوريا بمساعدة حلفاء لها وتقيم منطقة خاضعة لسيطرتها.

- كانون الأول/ ديسمبر 2016 - هزم الجيش السوري وحلفاؤه المعارضة في أكبر قاعدة حضرية لها، وهي حلب، بعد شهور من الحصار والقصف، على نحو أبرز قوة الدفع المتزايدة لدى الأسد.

- كانون الثاني/ يناير 2017 - اجتمعت روسيا وإيران وتركيا في آستانة في كازاخستان لإقامة "مناطق خفض التصعيد" في الوقت الذي تداعت فيه جهود السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، لكن تلك المناطق فشلت في وقف القتال.

- آذار/ مارس 2017 - إسرائيل تعترف بشن ضربات جوية على حزب الله في سوريا بهدف إضعاف القوة المتنامية لإيران وحلفائها هناك.

- نيسان/ أبريل 2017 - الولايات المتحدة تشن هجوما بصواريخ موجهة على قاعدة جوية للحكومة السورية قرب حمص بعد هجوم بغاز سام على خان شيخون التي تسيطر عليها المعارضة.

- تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 - قوات يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة تهزم الدولة الإسلامية في الرقة. وطرد هذا الهجوم وهجوم آخر منافس شنه الجيش السوري التنظيم من كامل الأراضي تقريباً التي كانت تحت سيطرته في سوريا.

- نيسان/ أبريل 2018 - الجيش السوري يسترد الغوطة الشرقية قبل أن يسترد سريعاً الجيوب الأخرى التي كانت تحت سيطرة المعارضين في وسط سوريا ثم يسترد درعا معقل المعارضة في جنوب البلاد في يونيو حزيران.

- آب/ أغسطس 2018 - الجيش السوري يعلن الاستعداد لهجوم كبير على إدلب ومحيطها.