يعتقد رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري أن اختلافه الأيديولوجي مع حزب الله لا يعني عدم إمكانية عملهما معا من أجل الصالح العام للبلاد.
الحريري ليورونيوز: نختلف مع حزب الله ونفضل العمل مع بوتين عن الأسد
الحريري ليورونيوز: نختلف مع حزب الله ونفضل العمل مع بوتين عن الأسد
وقال الحريري في لقاء حصري مع يورونيوز: "لدينا اختلافاتنا السياسية مع حزب الله وهم يعلمون ذلك فهم لن يقبلوا أبداً بسياساتي تجاه دول الخليج وأنا لن أتقبل أبداً سياساتهم تجاه إيران وشؤون أخرى".
وأضاف: "ولكن هذا لا يعني أنه يجب أن تتوقف البلاد عن العمل".
ويتواجد نواب حزب الله ويشاركون في الحكومات اللبنانية تحت رئاسة وزراء الحريري على الرغم من الاختلاف السياسي الحاد في التوجهات والأجندات بين الحزب ومعظم التيارات السياسية اللبنانية الأخرى.
نهاية الحرب السورية
وبسؤاله عن احتمالية قرب انتهاء الحرب الأهلية السورية بانتصار نظام الرئيس بشار الأسد وحليفته روسيا، قال الحريري إن "روسيا هي من يسيطر على سوريا" بشكل فعلي.
وأضاف الحريري: "سنتعامل مع الروس (فيما يتعلق بسوريا)... علاقتي بروسيا وبالرئيس فلاديمير بوتين جيدة جداً. بوتين هو رجل أحترمه كثيراً وأعتقد أنه شخص يمكننا العمل معه... أفضل التعامل مع الرئيس بوتين (عن بشار الأسد)".
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"ترامب رجل واضح"
وقال الحريري إنه يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كرجل واضح السياسات "يفعل ما يقول".
وأضاف: "المشكلة التي واجهتنا (مع الإدارة الامريكية) في السابق كانت أننا لم نعرف ماهي السياسات. على الأقل الآن أنا أعرف ما هي السياسات وأعرف كيف يمكنني العمل حول أو مع هذه السياسات. على الأقل الآن هناك شخص ما يمكننا الحديث معه وإقناعه بموقفنا".