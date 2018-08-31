حصريا ليورونيوز: الحريري وحديث عن أسباب الاستقالة وعن حزب الله والأسد والسعودية وإيران

كثيرا ما بدا لبنان وكأنه على شفا الهاوية.. خمسة عشر عاما من الحرب الأهلية تركت آثارها على كل شيء تقريبا في هذا البلد. ودائما ما تأتي الحرب لتختبر التوافق السياسي الهش فيه.

إن لبنان بلد شديد التعقيد والصعوبة وبالنسبة للكثيرين هنا، سعد الحريري هو الشخص القادر على جمع مكوّنات المشهد السياسي مع بعضها.

كان لقناة يورونيوز لقاء مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري. تطرقنا معه إلى معضلة تأليف الحكومة وعن العلاقة مع حزب الله الذي يقول عنه إنه لا يتحكم بالأغلبية في مجلس النواب بعكس ما يشاع. وتحدث الحريري عن تدخل حزب الله في سوريا واليمن وعن سياسة النأي بالنفس التي نادى بها في منطقة مشتعلة. كما تحدث رئيس الوزراء المكلف عن علاقته مع الرئيس بوتين الذي قال إنه هو من يتحكم في سوريا الآن مستبعدا التعامل مع الرئيس بشار الأسد في مرحلة ما بعد الحرب التي تشارف برأيه على نهايتها. ووصف الحريري تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية في العراق والشام داعش وجبهة النصرة بأنهما "حفنة من الناس المجانين الذين يستحقون ما يحدث لهم" وأن هؤلاء لم يظهروا إلا بعد سنة 2015.

يورونيوز:

دولة رئيس الوزراء سعد الحريري شكرا على استقبالكم قناة يورونيوز. كان عاما حافلا عاشه لبنان. نظمتم انتخابات نيابية لأول مرة منذ عشر سنوات تقريبا. لكن كان ذلك في مايو أيار الماضي، ولا زلتم غير قادرين على تأليف الحكومة.

لماذا هذه المهمة بهذه الصعوبة؟ هل هذا يعني أنه سيكون شبه مستحيل أن تحكموا البلد؟

سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني المكلف:

لا. أعتقد أننا سنشكل هذه الحكومة. برأيي أن الناس يجب أن تعي أنه هذه هي الحكومة التي ستستمر أربع سنوات. كما قلتِ حضرتك. هذه الحكومة تأتي بعد عشر سنوات لم تكن فيها انتخابات. هناك أعضاء جدد بمجلس النواب وقد تغيرت أحجام كل الكتل السياسية وبالتالي فإن تحدّي تأليف حكومة وحدة وطنية أو حكومة إجماع سيكون صعبا نوعا ما، لأن هناك أطرافا عديدة يجب إرضاؤها ومعرفة أي حزب يريد شيئا (حقيبة) من هنا أو هناك. هذا هو السبب الوحيد في التأخر بتشكيل الحكومة.

يورونيوز:

حُكْمُ بلدٍ مثل لبنان ليس بالمهمّة الهيّنة. والتاريخ يشهد. لديكم تفاهمات معقّدة لاقتسام السلطة بين مختلف الطوائف والآن تعيشون في منطقة تنوء بالحروب. لقد تحدثتُ مع عدة أشخاص هنا وقالوا إنكم الرجل الذي يحاول الحفاظ على تماسك المشهد السياسي المتباين. هل تعتقدون أنكم الرجل المناسب لقيادة لبنان؟

سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني المكلف:

إنني أفكر في لبنان قبل التفكير في شخصي. ما نحتاجه هو أن يكون لدينا شخص يتحدث إلى الجميع داخل الأحزاب السياسية التي تكون ممثلة في الحكومة. إذا كنت تريدين أن تكون لك حكومة توافق فعلى الجميع أن يتنازل قليلا. وأحيانا أنا نفسي أتنازل بعض الشيء لأنني أعتقد ان البلد أهم من التيار الذي أنتمي إليه ومن الأحزاب الأخرى.

يورونيوز:

السنة الماضية استسلمت، وأعلنتَ استقالتك من الحكومة في خطاب تلفزيوني من السعودية. إستقالتك كانت صدمة، لكن الطريقة أيضا فاجأت كثيرا مناصريك والعالمَ بأسره أيضا. ما الذي حدث؟ ولماذا تصرفت بهذه الطريقة؟

سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني المكلف:

كنت أريد إحداث صدمة في المشهد السياسي لأنني كنت أعتقد أن الحكومة قد سلكت طريقا جعلها غيرَ قادرة على الحكم بسبب الاصطفافات السياسية مع هذا الطرف أو ذاك. أنت تعلمين التحديات التي تحيط بنا في المنطقة. نريد أن يبقى لبنان في وضع يجعله بمنأى عن اتخاذ أي موقف. واستقالتي كانت بالأساس صدمة إيجابية لتنبيه الناس ولنقول لهم إسمعوا إن هذه ليست الطريقة التي نمضي بها إلى الأمام. والمضي قدما ليس أن يكون لبنان على الحياد بل ننأى به عن أي صراعات عربية تعيشها المنطقة.

يورونيوز:

مرة أخرى أعتقد أن الأمر كان يتعلق بالطريقة التي سمّيْتَ بها الأشياء وبالمكان الذي كنت فيه أكثر من الرسالة التي أعلنتَها. هل يمكن أن تحدثنا قليلا عن علاقتك مع السعودية؟

سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني المكلف:

علاقتي مع السعودية ممتازة. هي علاقة في صالح لبنان وفي صالح المملكة أيضا. يجب أن ندرك أن الخليج اليوم في بؤرة متوترة مع ما يحدث في اليمن وغير ذلك. لذلك نحن في لبنان، علينا أن نراعي مصالحنا الوطنية. أي أننا حين نقحم أنفسنا في اليمن أو في سوريا فإننا سنجلب فقط المشاكل والاضطرابات لبلدنا. أتفهم أن هناك أحزابا سياسية في لبنان لها وجهة نظر مختلفة وهذا ما قتل البلاد في السابق، أقصد لم يقتلها، بل شلّها حينما وضعنا اختلافاتنا السياسية قبل مصلحة الوطن.

يورونيوز:

ما الذي يحتاجه لبنان وعلام ستركزون اهتمامكم؟

سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني المكلف:

الإصلاح. نحتاج لإصلاحات. نحتاج للتركيز على الاقتصاد. لدينا مشكلة. مشكلة اللاجئين. لدينا مليون ونصف مليون لاجئ (سوري) وهذه مسألة علينا أن نصل إلى حل فيها وبصوت واحد. هناك بعض المبادرات من هنا أو هناك. اليوم مثلا هناك المبادرة الروسية وعلينا أن نعمل مع الروس بشكل يجعل تلك المبادرة تعمل. صحيح أننا نريد للاجئين أن يعودوا إلى بلادهم بإرادتهم لكن نريد أن نشرك المفوضية السامية للاجئين في هذه المسألة. نريد أيضا مساعدات للتكفل بهم هنا، لكن نريد أيضا ضمانات بأن النظام لن يفعل شيئا ضد هؤلاء اللاجئين. إننا نعاني يوميا من هذه المسألة (عبء اللاجئين) وإذا لم نبدأ في العمل على استراتيجية للخروج من هذه المعضلة فإننا نكون بذلك قد خذلنا لبنان وأغفلنا مصلحة اللبنانيين.

يورونيوز:

أعود مجددا لمسألة الاستقالة لأنكم أنحيتم باللائمة على إيران على ما وصفتموه بالفوضى والخراب هنا في لبنان وقلتم إن حزب الله هو ذراع إيران في هذا البلد وأنه فرض أمرا واقعا على البلد بقوة السلاح الذي يملكه. الآن حزب الله وحلفاؤه لهم الأغلبية في البرلمان. ماذا يعني ذلك؟

سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني المكلف:

إنهم لا يتحكمون في الأغلبية. هذا هو الانطباع الذي أراد البعض إيصاله للمجتمع الدولي أو لبعض وسائل الإعلام. لكن لحزب الله 30 أو 40 مقعدا في البرلمان. وأعتقد أن هناك ثلاث أو أربع كتل نيابية موجودة في الوسط وأناس على اليمين وعلى اليسار وأناس أيضا قريبون من اليمين واليسار. وأنا حين أعلنت استقالتي تحدثت عن هذا كله. لدينا اختلافات سياسية وحزب الله يعلم أنني أعلم ذلك. هم لن يقبلوا أبدا سياساتي بخصوص الخليج وأنا لن أقبل أبدا سياستهم تجاه إيران وأشياء أخرى.

لكن هذا لا يعني أننا سنشل البلد. وما أحاول التوصل إليه الآن هو: صحيح أنه لدينا اختلافات وسنبقى دائما في خصام حولها. لكن ما الذي يجب علينا فعله؟ هل نركز على الخلافات أو نضعها على طاولة الحوار لنتناقش فيها بهدوء ونبحث عن حل لتلك القضايا؟ لأنه في نفس الوقت ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا. بمعنى أننا نستطيع أن نقدم الكثير للبلد وأعتقد أنه في ملف الاقتصاد مثلا، الجميع لديه مصلحة في مكافحة الفساد وفي الإصلاح.

يورونيوز:

لقد انحسر وجود قوات المعارضة في سوريا. أليس كذلك؟ في إدلب مثلا هناك حديث عن هجوم واسع يلوح في الأفق وقد يكون إيذانا بانتهاء الحرب. ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة للبنان؟

سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني المكلف:

أعتقد أن روسيا أوضحت ما تريده في سوريا. وهي الآن تتحكم في سوريا ولذلك نحن سنتعامل مع الروس.

يورونيوز:

ما هي علاقتكم مع الروس؟

سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني المكلف:

علاقة ممتازة. لدى علاقة جيدة مع روسيا ومع الرئيس بوتين الذي أحترمه كثيرا وأعتقد أنه شخص يمكن العمل معه.

يورونيوز:

إذا تعتقدون أنكم لن تتعاملوا مع بشار الأسد؟

سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني المكلف:

أفضل التعامل مع الرئيس بوتين.

يورونيوز:

هناك زعيم آخر تبدون على وفاق معه. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. قلتم والكلام لكم، إنكم تقدّرون زعامته في المنطقة وأنه يقوم بعمل جيد في الشرق الأوسط.

سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني المكلف:

أعتقد أن الرئيس ترامب شخص واضح وهو يقول ما يفعل. المشكلة التي كان لدينا في الماضي هي أننا لم نكن نعرف ما هي سياساته. الآن على الأقل نحن نعرف سياسته وأنا أعرف كيف أتعامل مع هذه السياسة أو تلك. أو على الٌأقل هناك شخص يمكن التحدث إليه وإقناعه بشأن الوضع عندنا. وكما قلتِ، أعتقد أن الحرب في سوريا تبدو في نهايتها أو شيء من هذا القبيل. السبب هو أن المجتمع الدولي أخفق في مساعدة الشعب السوري. والمجتمع الدولي كان له من يقوده أعني الولايات المتحدة وأوروبا. في ذلك الوقت، أي في الماضي، فإن السياسات (بشأن الوضع في سوريا) قد فشلت. وحتى حتى العام ألفين وخمسة عشر، لم تكن هناك داعش ولا جبهة النصرة ولا أحد. كانت لديكِ شعب انتفض ضد حكومته. لكن بسبب التباين وبعد استعمال الغاز (الأسلحة الكيماوية) وكل تلك الفظاعات، بعد ذلك، جاءت داعش وهذه الحفنة من الناس المجانين الذين يستحقون ما يحدث لهم الآن فدمّروا الثورة السورية.

يورونيوز:

دولة رئيس الوزراء سعد الحريري شكرا على استضافتكم لنا.