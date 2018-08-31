أثارت صورة حديثة للرئيس الأسبق المصري محمد حسني مبارك الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تناقلها رواد هذه المواقع معبرين عن صدمتهم بالحال التي آل إليها رئيس مصر السابق.
تداول صورة جديدة لمبارك على وسائل التواصل وملامحه تثير صدمة المتابعين
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تداول صورة جديدة لمبارك على وسائل التواصل وملامحه تثير صدمة المتابعين
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ويظهر مبارك في الصورة وقد زاد وزنه بشكل لافت وتغيرت ملامحه وغزا الشيب رأسه.
يذكر أن مبارك يبلغ من العمر 90 عاماً، وكانت آخر مرة قد ظهر فيها على الملأ في صورة جمعته بحفيدته وابنه جمال في أحد المنتجعات السياحية في الساحل الشمالي في مصر العام الماضي، بعد صدور حكم ببراءته في قضية قتل المتظاهرين خلال الثورة المصرية التي تنحى إثرها عن الحكم عام 2011.
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