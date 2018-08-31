شاهد: الآلاف من الحجاج يطوفون بتمثال قديسة بيرو الوطنية
تجمع الآلاف من الحجاج الكاثوليك في العاصمة ليما يوم الخميس لتكريم قديسة بيرو الوطني، سانتا روزا دي ليما.
ويقوم التقليد على حمل تمثالل القديسة والسير بموكبه عبر ليما وحتى دير سانتا روزا الذي بني بمكان يعتقد أن إيزابيل فلوريس دي أوليفا، المعروفة بسانتا روزا دي ليما، قد ولدت فيه.
ويقوم الحجاج بإلقاء خطابات تحمل أمنياتهم ببئر تحت تمثال القديسة آملين أن تتحقق رغباتهم.
ويعتقد بأن سانتا روزا دي ليما قامت بإجراء العديد من المعجزات وكانت أول شخص يتم إعلانه كقديس في دول العالم الجديد (أمريكا الشمالية والجنوبية) بواسطة البابا كليمنت العاشر عام 1671.