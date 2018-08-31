أصبحت سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشتبهاً بها رسمياً بتلقيها رشى في واحدة من عدة فضائح فساد متهم زوجها بالتورط بها في إسرائيل حالياً، وتعرف بالقضية 4000
رسمياً.. سارة نتنياهو مشتبه بتورطها في القضية 4000 وبتلقيها رشى
رسمياً.. سارة نتنياهو مشتبه بتورطها في القضية 4000 وبتلقيها رشى
هذه القضية التي تعد من أكبر القضايا التي تواجه نتنياهو وتتعلق بعلاقته المشبوهة أثناء شغله لمنصب وزير الاتصالات بأكبر شركة اتصالات في إسرائيل بيزك، حيث قام بسن لوائح تستفيد منها الشركة ومنح مزايا وخدمات من الهيئة المنظمة لعمل القطاع بنحو 280 مليون دولار في مقابل حصوله وزجته على تغطية إعلامية إيجابية في موقع إخباري تابع للشركة، التي يملكها شاؤول إيلوفيتش صديق نتنياهو والمتهم كذلك بقضايا فساد مالي.
وقال المحقق أوري كانار لمحكمة في تل أبيب في جلسة استماع، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، إن رئيس الوزراء وزوجته مشتبه فيهما وأن الشرطة لديها شهادات تفيد أن نتنياهو وزوجته ومالك بيزك للاتصالات مدركون لتبعات أعمالهما.
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وتم استجواب سارة في القضية بعد استجواب سابق تم في آذار مارس الماضي، علماً أنها قد سبق وأدينت بالتحايل في قضية أخرى حيث اتهمت بإنفاق نحو 100 ألف دولار على وجبات وطهاة خاصين لمقر إقامة رئيس الوزراء في القدس.
في حين أن نتنياهو كان قد تم استجوابه في الرابع والعشرين من آب/ أغسطس للمرة الحادية عشرة.
وتقول الشرطة أنها في المراحل المتقدمة من التحقيق ومن الممكن رفع القضية للإدعاء خلال ستة أشهر.