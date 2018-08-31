قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الجمعة إن الولايات المتحدة تعتبر هجوم الجيش السوري على محافظة إدلب التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة تصعيدا للصراع السوري.
بومبيو: أمريكا تعتبر الهجوم على إدلب "تصعيدا لصراع خطير بالفعل"
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بومبيو: أمريكا تعتبر الهجوم على إدلب "تصعيدا لصراع خطير بالفعل"
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وقال بومبيو في تغريدة على تويتر "الولايات المتحدة تعتبر هذا تصعيدا لصراع خطير بالفعل". ووجه أيضا انتقادات لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف "لدفاعه عن الهجوم السوري والروسي".
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