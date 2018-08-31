وصف رئيس وزراء جزر ساموا الواقعة في المحيط الهادئ الزعماء الذين ينكرون ظاهرة تغير المحيط بالمجانين وأنه من الضروري ان يتم نقلهم إلى المستشفى في إشارة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال تويليبا سايليلي الذي يزور أستراليا "إن تغير المناخ هو تهديد حقيقي لجميع أفراد أسرة المحيط الهادئ".
رئيس وزراء جزر ساموا يصف الزعماء الذين ينكرون ظاهرة تغير المناخ بالمجانين
رئيس وزراء جزر ساموا يصف الزعماء الذين ينكرون ظاهرة تغير المناخ بالمجانين
وفي خطاب ساخن، لم يتوان سايليلي بتوبيخ الزعماء الذين أخفقوا في التعامل مع تغير المناخ ولم يأخذوا هذا التهديد على محمل الجد، وخص بالذكر أستراليا التي تستضيفه والهند والصين والولايات المتحدة التي حملها مسؤولية هذه الكارثة المناخية بقوله "أي زعيم من تلك الدول التي تعتقد أنه لا يوجد تغير في المناخ أعتقد أنه يجب أن يؤخذ إلى الحجر العقلي، لأنه غبي تماما وأنا أقول نفس الشيء لأي زعيم حاضر هنا يطعن في ظاهرة التغير المناخي".
وقبل أيام من انطلاق منتدى جزر المحيط الهادئ في ناورو تحدث رئيس وزراء ساموا أمام معهد لوي بسيدني وبدا وكأنه ينتقد تقليل أستراليا من تأثير ظاهرة تغير المناخ. وقال سايلي "يعتبر البعض من جيرانيا ظاهرة تغير المناخ تهديدًا بطيئًا، إلا أن آثاره السلبية تشعر بها شعوب جزر المحيط الهادئ ومجتمعاتها".
وشدد سايللي على ان التصدي لتغير المناخ يتطلب "الشجاعة السياسية" من جانب القادة، مؤكدا "نحن جميعا نعرف المشكلة ، ونحن جميعا نعرف الأسباب، ونحن جميعا نعرف الحلول. كل ما تبقى سيكون بعض الشجاعة السياسية".
ومن المنتظر ان يتم استجواب أستراليا من طرف قادة دول المحيط الهادئ على هامش انعقاد منتدى جزر المحيط الهادئ في ناورو بشأن ما اتخذته من إجراءات للتقليل من الانبعاثات الغازية.
ويتعرض رئيس وزراء أستراليا الجديد، سكوت موريسون، لضغوط من بعض أعضاء حزبه للتخلي عن التزام أستراليا بخفض الانبعاثات بموجب اتفاقية باريس.
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