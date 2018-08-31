أكد سعود القحطاني مستشار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الجمعة إن المملكة تمضي في خطتها لحفر قناة سلوى البحرية التي ستحول قطر إلى جزيرة معزولة عن البر السعودي.
مسؤول سعودي يعيد خطة حفر قناة سلوى لعزل قطر إلى الواجهة
مسؤول سعودي يعيد خطة حفر قناة سلوى لعزل قطر إلى الواجهة
وقال القحطاني في تغريدة على موقع تويتر إن "المشروع العظيم سيغير الجغرافيا في المنطقة".
ولم تعلق السلطات القطرية على تغريدة القحطاني حتى الآن.
وكانت تقارير صحفية سعودية قد أشارت في شهر أبريل-نيسان الماضي إلى رغبة المسؤولين السعوديين حفر قناة بطول 60 كيلومتراً وعرض 200 متر وبتكلفة 2.8 مليار ريال سعودي (747 مليون دولار أمريكي) لعزل قطر عن حدودها البرية الوحيدة.
وقال مراقبون آنذاك إن تلك التقارير لا تتعدى كونها حملة علاقات عامة لإثارة خوف المسؤولين القطريين.
وتأتي تغريدة القحطاني بعد تقرير صحفي نشرته جريدة مكة السعودية في شهر يونيو-حزيران عن تقدم خمس شركات عالمية لمناقصة تنفيذ المشروع، مضيفة أنه من المقرر أن ينتهي العمل بحفر القناة خلال عام من البدء فيه.
وقاطعت دول السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية بقطر منذ العام الماضي إثر اتهام الدول الأربع للإمارة برعاية الإرهاب وهو اتهام تنفيه قطر.
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