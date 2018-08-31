قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة إن تركيا تحتاج أنظمة الدفاع الصاروخي إس-400 روسية الصنع وستشتريها في أسرع وقت ممكن. وأضاف أردوغان خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة حفل تخرج ضباط بالجيش إن بلاده بحاجة أيضا لمقاتلات إف-35 وستواصل دفع أقساط شرائها من الولايات المتحدة لكنها ستشتري مقاتلات من مصادر أخرى إذا أوقفت واشنطن تسليم المقاتلات.
إردوغان: سنتشري صواريخ "إس-400" بأسرع وقت ومقاتلات متطورة وتقلب الليرة سيزول
إردوغان: سنتشري صواريخ "إس-400" بأسرع وقت ومقاتلات متطورة وتقلب الليرة سيزول
وانتقد أردوغان سياسة حلف الناتو تجاه تركيا بقوله "عندما تساقطت علينا الصواريخ من الأراضي السورية، وقتل مواطنونا وأصيبوا بجراح، بدا شركاؤنا بسحب منظومات الدفاع الصاروخية المنشورة على أراضينا، نحن بحاجة لمثل هذه المنظومات لكنهم رفضوا بيعها لنا. وعندما نحاول بقدرتنا الخاصة حل هذه المسألة يضعون أمامنا العراقيل. تركيا بحاجة لمنظومات اس-400، والمسألة محسومة بالنسبة لهذا العقد. وآمل أن نحصل على هذه المنظومات في اقرب وقت".
وكانت الولايات المتحدة قد عبرت عن قلقها من أن تخاطر تركيا من خلال نشرها المزمع لأنظمة إس-400 بضمان الحصول على بعض الأسلحة الأمريكية الصنع وتكنولوجيا أخرى تستخدمها أنقرة من بينها مقاتلات إف-35.
وعن الأزمة الإقتصادية التي تمر بها أنقرة قال الرئيس التركي إن عملة بلاده الليرة مستهدفة لكنه أكد على أن تركيا ستتغلب على الهجوم وأن تقلب العملة سيزول، مشيرا إلى أن بلاده ستتخذ الإجراءات اللازمة في مواجهة هبوط الليرة وأنها بدأت ترى نتائج ملموسة لتلك الخطوات.
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