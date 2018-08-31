آبل تطلق 3 هواتف أيفون جديدة في الـ 12 سبتمبر المقبل

وبعد أشهر من المضاربة، أكد العملاق الأمريكي للتكنولوجيات الحدثية أنه سيكشف النقاب رسميا عن أحدث هاتف أيفون في مقره الرئيسي بكوبرتينو في كاليفورنيا.

أشارت تقارير إعلامية مطلعة إلى أنّ شركة آبل تستطلق ثلاثة هواتف جديدة في الـ 12 سبتمبر/أيلول المقبل مع الحفاظ على أسلوب تصميم الشاشة الطويلة الممتدة من الحافة إلى الحافة إضافة إلى مجموعة أوسع من الأسعار والميزات والأحجام لزيادة جاذبية أجهزة الشركة .

وأفادت تقارير إعلامية بأن أبل لن يكتفي بعرض الهواتف الذكية الجديدة والتي ستكون بالتأكيد محور العرض ولكن باقي منتجاته التكنولوجية على غرار ساعة أبل وجهاز الكومبيوتر ماك ميني وغيرها.

وعلى الرغم من أن الشركة الأمريكية انتظرت إلى غاية نهاية أغسطس/ أب للإعلان عن تاريخ عرض هواتف أيفون الجديدة إلا أن العديد من الشركات المنافسة توقعت أن تعرض أبل أحدث منتجاتها في سبتمبر/ أيلول. فبالعودة إلى الماضي لطالما قامت أبل بالإعلان عن منتجاتها الجديدة خاصة هواتف أيفون قبل إطلاقها في سبتمبر/ أيلول.

خصائص هواتف أيفون الجديدة

وأفادت تقارير إعلامية أنّ أجهزة الهواتف المقبلة لن تأتي بتصميمات جديدة تمامًا كما كان الحال عندما كشفت الشركة التي تبلغ قيمتها في السوق نحو مليار دولار النقاب في العام الماضي عن هاتف أيفون X، أو عند إعلانها في العام 2014 عن هاتف أيفون 6.

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وتعول شركة آبل كثيرا على المنتجات الجديدة التي ستحتفظ بالتصميم السابق ولكن مع إضافة ميزات داخلية جديدة، لكنها تخطط لإجراء تغييرات أكثر أهمية في العام المقبل، وبالرغم من أن جهاز أيفون X لم يكن ذا تأثير كبير كما كان يأمل بعض المحللين قبل إصداره في شهر نوفمبر-تشرين الثاني الماضي، إلا أنه لا يزال يشهد تسويقا قويا، وقد ساعد شركة آبل على اكتساب حصة في سوق الهواتف الذكية التي توقفت عن النمو تقريبًا.

وتؤكد الهواتف المرتقبة، والتي من المفترض أن تُعرض خلال شهر سبتمبر-أيلول المقبل استراتيجية شركة آبل، التي تسعى إلى تعديل استراتيجيتها، بحيث يتمثل هدف الشركة حاليًا في زيادة متوسط الأسعار بشكل مطرد مع زيادة إجمالي عدد الأجهزة النشطة لدعم مبيعات الملحقات والخدمات الرقمية مثل بث الموسيقى والفيديو بدلًا من جذب الملايين من مستخدمي هواتف أيفون الجدد. وكانت الشركة قد أعلنت في مطلع العام 2016 عن إنجاز جديد تمثل بوجود مليار جهاز نشط، وارتفع هذا الرقم بحلول أوائل هذا العام إلى 1.3 مليار.