فيديو: وداع مهيب للسناتور الأمريكي جون ماكين بغياب الرئيس ترامب

اجتمع قادة الحزبين الرئيسيين الجمهوري والديموقراطي في بالولايات المتحدة، يوم الجمعة لتكريم السيناتور الراحل جون ماكين المرشح الرئاسي الجمهوري مرتين، ضمن مراسم تمتد على خمسة أيام، في أريزونا وواشنطن

ووري جثمان السيناتور الأميركي جون ماكين الثرى، في أريزونا، في مأتم رسمي مهيب. ومشت زوجته سيندي وابنه جاك وراء النعش. قبل أن ترتمي زوجته لاحقاً على نعشه، في لقطات مؤثرة.

فيما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبرز الغائبين نتيجة عداء بين الرجلين، بعد أن أوصى الراحل صراحة، وفقاً لوسائل إعلام أميركية، بأن لا يحضر ترامب جنازته.

فيما كان ترامب قد قام بالتعزية عبر تغريدة نشرها في حسابه على تويتر. ووجه بتنكيس الأعلام حداداً على وفاته.

وتوفي السيناتور الجمهوري، والمحارب القديم في فيتنام، عن عمر ناهز 81 عاماً، بعد صراع مع المرض الخبيث اكتشف الأطباء إصابته به العام الفائت.

وجاءت وفاته بعيد إعلان عائلته أنه قرّر التوقّف عن تلقّي العلاج المؤلم الذي بدأه في تموز يوليو 2017.

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سيرة جون ماكين

ولد جون سيدني ماكين في آب أغسطس من عام 1936، وهو سياسي وضابط بحرية أمريكي، عمل كسيناتور أمريكي عن ولاية أريزونا منذ عام 1987 حتى وفاته. وسبق له أن شغل فترتين في مجلس النواب بالولايات المتحدة.

حاول ماكين الترشح عن الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة عام 2000، ولكنه خسر السباق أمام جورج بوش الابن.

وكان المرشح الرئاسي الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة في انتخابات عام 2008، لكنه خسرها أمام باراك أوباما.

تخرج ماكين من أكاديمية البحرية الأمريكية في عام 1958، وأصبح طياراً بحرياً، وقاد طائرات الهجوم الأرضي من حاملات الطائرات، خلال ، و كاد أن يلقى حتفه في حريق الحاملة فورستال يو إس إس عام 1967. خلال عملية في هانوي، تم إسقاط طائرته وأصيب بجروح خطيرة، وأسر من قبل الفيتناميين الشماليين، وبقى أسير حرب حتى عام 1973. وتسببت له الجروح التي أصيب بها بإعاقات جسدية لازمته طوال حياته. تقاعد من البحرية عام 1981 وانتقل إلى ولاية أريزونا، حيث دخل عالم السياسة. وانتخب عام 1982 في مجلس النواب بالولايات المتحدة، حيث شغل ولايتين. ودخل مجلس الشيوخ عام 1987 وفاز بسهولة بالانتخابات خمس مرات، آخرها عام 2016.