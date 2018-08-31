شاهد: شجار عنيف داخل قطار في بريطانيا.. والسبب شطيرة"!

اندلع شجار داخل قطار كان متجهاً من لندن إلى برمنغهام في بريطانيا، على خلفية مشادة كلامية نشبت عقب مزاعم بأن امرأة ألقت بـ"ساندويتش" على ركاب آخرين.
وتم توثيق الواقعة في فيديو تم نشره على موقع "فيسبوك"، ويظهر ملاسنة كلامية بين امرأتين، ما لبث أن تطور الأمر بينهما إلى عراك شاركت فيه المرأتان كل واحدة إلى جانب صديقها ليتبادل الأربعة اللكمات والصفعات والشتائم.
وكانت المرأة التي قامت برمي الـ"ساندويتش" على الرجل هددته في البداية بأن تخلع شعرها المستعار لتقوم بضربه بشكل متواصل إلى نهاية الأسبوع المقبل.
وحسب وسائل الاعلام البريطانية فإن من المرجح أن الأشخاص الذين بدأوا القتال كانوا في طريقهم إلى منازلهم، من كرنفال نوتينغ هيل الذي أقيم في عطلة نهاية الأسبوع.
وقال متحدث باسم شرطة النقل البريطانية: "نحن على دراية بالتصوير الذي يتم بثه على وسائل التواصل الاجتماعي لإظهار اعتداء على متن قطار تشيلتيرن"، مشيراً إلى أن الشرطة تحقق الآن في الأمر.
وأوضح تصريح الشرطة إلى أن الواقعة كانت حوالي الساعة 9:50 دقيقة من مساء يوم 27 آب/أغسطس الجاري.