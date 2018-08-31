شاهد: شجار عنيف داخل قطار في بريطانيا.. والسبب شطيرة"!

اندلع شجار داخل قطار كان متجهاً من لندن إلى برمنغهام في بريطانيا، على خلفية مشادة كلامية نشبت عقب مزاعم بأن امرأة ألقت بـ"ساندويتش" على ركاب آخرين.

وتم توثيق الواقعة في فيديو تم نشره على موقع "فيسبوك"، ويظهر ملاسنة كلامية بين امرأتين، ما لبث أن تطور الأمر بينهما إلى عراك شاركت فيه المرأتان كل واحدة إلى جانب صديقها ليتبادل الأربعة اللكمات والصفعات والشتائم.