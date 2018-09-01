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روسيا

شاهد: 1000 فنان يشاركون في مهرجان الموسيقى العسكري الدولي في موسكو

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شاهد: 1000 فنان يشاركون في مهرجان الموسيقى العسكري الدولي في موسكو

شاهد: 1000 فنان يشاركون في مهرجان الموسيقى العسكري الدولي في موسكو
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رويترز
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فرق موسيقية من مختلف الدول حضرت يوم السبت للمشاركة في مهرجان الموسيقى العسكري الدولي والذي يقام في شوارع العاصمة موسكو.

ويشارك في المهرجان حوالي 1000 فنان من 15 دولة يقدمون مجموعة من العروض الموسيقية الكلاسيكية والتراثية وحتى العسكرية.