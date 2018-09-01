في أستراليا، طلب كوب قهوة هو تجربة شخصية فريدة من نوعها أكثر من كونه أي شيء آخر لأنه وبكل بساطة كوب القهوة الذي يأتيك يحمل صورة وجهك. هي تجربة السيلفي تشينو الذي يُغير من "طعم القهوة المعتاد".
شاهد: في أستراليا إحتساء كوب قهوة تحمل وجه صاحبها
شاهد: في أستراليا إحتساء كوب قهوة تحمل وجه صاحبها
معطم شان جي يقترح على زبائنه احتساء كل أنواع القهوة الممزوجة بالحليب أو "كابتشينو" بطريقة فريدة من نوعها. قد يكون الأمر في البداية مدهشا غير أن طرافة الموقف ساهمت في نجاح المطعم.
العملية بسيطة جدا في الواقع. لأنها تبدأ بطلب كوب كابتشينو "قهوة بالحليب" ثم إلتقاط صورة لصاحب الطلب. ويتم تحميل الصورة إلى تطبيق تمت مزامنته بطابعة خاصة بالطعام. وبطريقة سريعة، وفي ظرف دقيقتين تقريبا يتم تحميل الصورة على آلة القهوة وطباعتها على وجه المشروب.
لانا جاكسون، إحدى زبائن المحل اندهشت لهذه الطريقة وقالت "أمر رائع للغاية، إنه أفضل كثيرًا مما ظننته،إنها صورة صغيرة على قهوتك وهذا أمر رائع حقًا".
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ويعتبر مقهى شان جي هو الأول بمدينة بريسبان في أستراليا الذي يقدم خدمة "السيلفي تشينو"، ويعرف المحل شعبية كبيرة بين الشباب والعائلات ومستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي.
ويقول الخبراء الإقتصاديون في أستراليا أن هذه الطرق الحديثة المعتمدة من طرف محلات الطعام تعد جزءًا من اتجاه أوسع في البلاد تتبناه هذه المحلات لتجعل ما تقترحه لزبائنها جذابا. وتستهدف هذه المحلات مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي خاصة. فشبكة فيسبوك لوحدها تمتلك أكثر من ملياري مستخدم نشيط، وهذا ما يجعل الشركات الصغيرة تبحث باستمرار عن طرق للظهور على هذه المواقع واستخدامها في نشاطها التجاري.