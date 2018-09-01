طائرة روسية تنجو من كارثة محققة أو كادت. حادث يخلف جرحى وضحية واحدة توفيت هلعا متأثرة بأزمة قلبية.
شاهد: نشوب حريق في طائرة روسية أثناء هبوطها في سوتشي وموظف في المطار يموت هلعا
شاهد: نشوب حريق في طائرة روسية أثناء هبوطها في سوتشي وموظف في المطار يموت هلعا
إشتعلت النيران في طائرة روسية تابعة لشركة أوتير الجوية أثناء هبوطها في مطار سوتشي السبت. وقد قال الناطق باسم الشركة إن الطائرة التي قادمة من موسكو قد اصطدمت بالسياج قبل سقوطها على جانب نهر مجاور ما أدى لتدمير رافع العجلة وجناح الطائرة كما نشب حريق في المحرك الواقع على الجهة اليسرى.
وقد أفادت وزارة الصحة الروسية أن الحادث خلف 18 جريحا منهم ثلاثة أطفال. وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن المستشفيات استقبلت 6 أشخاص أصيبوا باختناق جراء استنشاقهم لأكسيد الكربون فيما أصيب أربعة آخرون بحروق. وكشف مصدرإعلامي روسي أن موظفا في مطار سوتشي قضى بأزمة قلبية أثناء تلقيه خبر الحادث.
وقد كانت الطائرة تقل 164 مسافرا إضافة إلى الطاقم المكون من ستة أشخاص.