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شاهد : قس يتحرش بأريانا غراندي في مأتم أريثا فرانكلين ثم يعتذر

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شاهد : قس يتحرش بأريانا غراندي في مأتم أريثا فرانكلين ثم يعتذر

شاهد : قس يتحرش بأريانا غراندي في مأتم أريثا فرانكلين ثم يعتذر
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اعتذر القس الذي أشرف على مراسم جنازة أريثا فرانكلين عن كيفية لمسه للمغنية أريانا غراندي بعد أدائها لإحدى الأغنيات في مراسم تشييع فرانكلين.

وأظهرت لقطات مصورة القس تشارلز إتش.إيليس وهو يضع يده على خصر غراندي ويضغط بأصابعه على صدرها.

واعتذر القس عن السلوك الذي بدر منه لأريانا وجمهورها وبرر قائلاً : " لن يكون في نيتي أبداً أن ألمس ثدي امرأة،. قمت فقط بوضع يدي حولها. أنا أعانق عادة جميع المغنيين الذكور والإناث... لقد صافحت وعانقت كل الأشخاص ".

وتناقل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي صورة اللحظة التي لمس فيها القس أريانا مع هاشتاغ " RespectAriana"

ومن جانب آخر، تعرضت المغنية لانتقادات حول طول فستانها الذي لا يتناسب مع مراسم التشييع في الكنيسة واعتبر البعض أن ملابسها لا تليق بالمكان والمناسبة.

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