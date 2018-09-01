في جنازة ضخمة أقيمت الجمعة بمدينة ديترويت بولاية ميشيغان في الولايات المتحدة الأمريكية، ودّع محبو وعشاق والمقربون من أسطورة موسيقى السول أريثا فرانلكين التي توفيت جرّاء اصابتها بسرطان البنكرياس عن عمر ناهز 76 عاما.
شاهد: وداع ضخم يتقدمه رؤساء ونجوم لأسطورة السول أريثا فرانكلين
شاهد: وداع ضخم يتقدمه رؤساء ونجوم لأسطورة السول أريثا فرانكلين
وحضر الجنازو فنانون وسياسيون ومحبو أريثا فرانلكين من بينهم الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وزوجته هيلاري وكذلك الملحن الشهير ستيفي ووندر وأريانا غراندي وشاكا خان وشخصيات أخرى.
وشهدت الجنازة التي دامت أكثر من سبع ساعات ملامح الحزن تارة والبهجة تارة أخرى لما قدمته أريثا فرانلكين للمجتمع الأفرو أمريكي خلال مسيرتها الفنية.
مراسم الجنازة أحياها عدة مطربين على غرار أريانا غراندي وشاكا خان، واختتم المغني والملحن الشهير ستيفي ووندر جنازة الوداع لصوت السول بأغنية عاطفية.
وقد شاركت في هذه الجنازة الضخمة حوالي 100 سيارة كادياك وردية اللون نسبة إلى أحد مشاهد أغنية لأريثا التي غنت فيها عن الحب داخل سيارة كادياك وردية ووضع جثمانها في تابوت مطلي بالذهب. ورثا نجمة السول الراحلة فنانون ومدحها رؤساء بكلمات قوية.
ولم يتمكن الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، من حضور الجنازة،وأرسل خطابا لرثاء نجمة السول. وورد في الرسالة التي بعثها أوباما "بصوتها… ساعدت أريثا الملايين من الضعفاء والمطحونين وكانت مصدر إلهام لهم، وكذلك كل هؤلاء الذين هم بحاجة إلى قليل من الحب".
وتجمع الألاف من محبي أريثا فرانلكين أمام الكنيسة التى نظمت فيها الجنازة وعبّر الحاضرون عن حزنهم لرحيلها كما وصف الكثير منهم فرانلكين بأنها ملكة موسيقى السول وكانت أيضا القريبة والأم والجدة وناشطة في مجال الدفاع عن الحقوق المدنية وأيقونة الأنوثة السمراء.
من جهته قال ستيفي ووندر "السبب وراء حضورنا اليوم هو حبنا لهذه المرأة."
هذا وتعتبر موسيقى السول من الأنواع الموسيقية الشعبية التي نشأت في الولايات المتحدة خلال الخمسينات من القرن الماضي وكانت وسيلة لمحاربة العنصرية التي عانى منها الأمريكيون السود.