غداة القصف بالصواريخ الذي استهدف العاصمة اللبيبة طرابس أثناء اشتباكات بين مليشيات ليبية مسلحة، أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الليبية أحمد معيتيق أن المجلس وحكومة الوفاق لديهما الكثير من القرارات التي تستطيعان من خلالها حفظ الأمن في طرابلس. وقال معيتيق "لن نقف مكتوفي الأيدي أمام ما يحدث في طرابلس".
تنديد دولي بقصف طرابلس: "لا مجال للسماح للجماعات المسلحة بزعزعة استقرار ليبيا"
تنديد دولي بقصف طرابلس: "لا مجال للسماح للجماعات المسلحة بزعزعة استقرار ليبيا"
ووسط ما يحدث من توتر في طرابس من جهتها أدانت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا ما وصفته بأنه تصاعد للعنف في العاصمة الليبية ومحيطها وقالت إن الجماعات المسلحة التي قوضت أمن ليبيا ستحاسب. وأكدت الدول الأربع في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الفرنسية أن "هذه المحاولات التي تهدف إلى إضعاف السلطات الشرعية في ليبيا وعرقلة العملية السياسية غير مقبولة".
وأضاف البيان "ندعو الجماعات المسلحة إلى وقف كل الأعمال العسكرية ونحذر من يسعون لتقويض الاستقرار في طرابلس والمناطق الأخرى بليبيا من أنهم سيحاسبون على أفعالهم".
هذا وشمل القصف بالصواريخ مطار طرابلس الذي قررت السلطات أغلقه الجمعة لمدة 48 ساعة بحسب ما أعلن عنه متحدث باسم الخطوط الجوية الليبية.
وتتقاتل جماعات متناحرة في طرابلس منذ أيام لكن الاشتباكات تركزت في جنوب المدينة.
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