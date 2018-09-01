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الوكالة الإيرانية نقلا عن مسؤول كبير بوزارة الدفاع: إيران ستعزز قدراتها الصاروخية

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الوكالة الإيرانية نقلا عن مسؤول كبير بوزارة الدفاع: إيران ستعزز قدراتها الصاروخية

الوكالة الإيرانية نقلا عن مسؤول كبير بوزارة الدفاع: إيران ستعزز قدراتها الصاروخية
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