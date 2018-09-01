في أول لقاء كروي رسمي له مع ناديه سنترال كوست مارينرز الأسترالي ظهر العداء الجامايكي السابق الذي تحول إلى كرة القدم، يوسين بولت بمستوى متواضع وكان بطيئا جدا على أرضية الميدان.
العداء الجامايكي يوسين بولت يظهر بأداء غير مقنع في أول مباراة له
العداء الجامايكي يوسين بولت يظهر بأداء غير مقنع في أول مباراة له
أسرع رجل في العالم فشل في اللحاق بالكرة التي كانت على ما يبدو أسرع منه. كما لم يتمكن من قنص تمريرات زملائه وإسكانها في مرمى نادي سنترال كوست.
وشارك بولت في مباراته الأولى على ملعب سنترال كوست ستاديوم في جوسفورد بنيو ويلز الجنوبية خلال مباراة ودية تحضيرية لإنطلاق الدوري الأسترالي أمام سنترال كوست بحضور نحو 10 آلاف متفرج، وانتهت بفوز فريقه بستة أهداف كاملة مقابل هدف أمام منتخب سنترال كوست.
الجامايكي البالغ من العمر 32 عاما يأمل في الفوز بعقد احترافي في الدوري الاسباني. وقد أقر بعد المباراة التي خاض 20 دقيقة منها إثر تعويضه اللاعب ماكجلينشي بأنه سيحتاج لمزيد من الوقت لتحسين أدائه، وقال "سأحتاج لـ 4 أو 5 أشهر قبل ان أشعر براحة أكبر ضمن الفريق والتأقلم على السيطرة على الكرة بعد التمريرات، خلال 4 أشهر سأكون بدأت ألعب مثلهم".
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وأضاف البطل الأولمبي في رياضة العدو "أنا ممتن كثيرا لزملائي بعد الدعم الذي منحوني إياه، شعرت بالتوتر بعض الشيء، خاصة وأنني كنت أفضل تقديم المزيد واللعب جيدا لكن بدأت التدريب مؤخرا".
بولت الذي يملك في رصيده ثماني ميداليات أولمبية و11 لقب بطل العالم قرر خوض مسيرة مهنية جديدة في كرة القدم الاحترافية وانضم إلى نادي سنترال كوست في 21 أغسطس/ أب الماضي.