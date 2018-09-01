وزير خارجية الأردن: القرار الأمريكي بشأن الأونروا يضر بفرص السلام

قال الأردن يوم السبت إنه يأسف لقرار الولايات المتحدة وقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، موضحا أن ذلك لن يؤدي إلا لإذكاء التطرف والإضرار بفرص السلام في الشرق الأوسط.
وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي لرويترز إن بلاده التي تستضيف ما يزيد على مليوني لاجئ مسجل ستواصل حشد الدعم للوكالة لتيسير المصاعب المالية الفعلية التي تواجهها.
وأعلنت الولايات المتحدة يوم الجمعة وقف تمويل الوكالة بعدما قلصت دعمها لها في وقت سابق هذا العام. وكانت الولايات المتحدة أكبر مانح للوكالة.
وقال الصفدي "تعطيل خدمات الأونروا سيكون له انعكاسات إنسانية وسياسية وأمنية خطيرة للغاية على اللاجئين وعلى مجمل المنطقة".
وأضاف "ستوطد بيئة اليأس التي ستخلق في النهاية أسبابا خصبة لمزيد من التوتر. وسياسيا ستلحق مزيدا من الضرر بمصداقية جهود صنع السلام".
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وتابع الصفدي أن الأردن يشارك اليابان والاتحاد الأوروبي والسويد وتركيا في رعاية اجتماع يوم 27 سبتمبر أيلول في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بهدف "حشد التأييد السياسي والمالي للوكالة".
وقال "سنبذل كل ما في وسعنا لضمان حصول الأونروا على التمويل الذي تحتاجه لمواصلة تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين".