حادثة قتل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية الضحية فيها ممثلة سابقة والقاتل هو شرطة لوس أنجلس نفسها.
شرطة كاليفورنيا تمطر بالرصاص ممثلة أمريكية وتقتلها في منزلها
شرطة كاليفورنيا تمطر بالرصاص ممثلة أمريكية وتقتلها في منزلها
قتلت شرطة لوس أنجلس الممثلة فانيسا ماركيز التي عرفت بأدائها دور الممرضة في مسلسل "ER" الأمريكي التلفزيوني الشهير أو"غرفة الطوارئ".
وقال مصدر أمني إن الشرطة توجهت الخميس الماضي لمنزل ماركيز التي كانت تعاني منذ سنوات من مشاكل عقلية بغرض تقديم المساعدة الطبية بعد تلقيها اتصالا من مالك المنزل الذي تقيم بها الممثلة السابقة أعرب فيه عن قلقه من سلوكها. ولدى وصول الأمن إلى هناك برفقة مختص نفسي، أصيبت الممثلة بنوبة صرع. وقد حاول المختص التحدث إلى الضحية لتقديم العلاج لكن الأخيرة حملت سلاحا وصوّبته نحو عناصر الشرطة التي ردّت بإطلاق النار عليها عدة مرات.
وقد تم نقل الممثلة القتيلة إلى مستشفى مجاور حيث توفيت متأثرة بجراحها.
وقد اشتهرت فانيسا ماركيز بدور الممثلة "وندي غولدمان" في مسلسل غرفة الطوارئ في الفترة ما بين عامي 1994 و1997.
ولا يزال التحقيق في الحادثة مستمرا بحسب مصادر الشرطة.