شاهد: بسبب التحرش، مهرجان موسيقي للنساء فقط في السويد

أقيم في السويد الجمعة 31 أغسطس / آب، مهرجان موسيقي بدون رجال، كرد على حالات التحرش التي شهدتها مهرجانات الموسيقى في هذا البلد البلد الصيف الماضي.

المهرجان والذي حمل اسم "Statment Festival" فتح أبوابه للنساء والمتحولين جنسيا فقط، ويستمر لمدة يومين، في مدينة غوثنبيرغ.