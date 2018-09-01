شاهد: بسبب التحرش، مهرجان موسيقي للنساء فقط في السويد

أقيم في السويد الجمعة 31 أغسطس / آب، مهرجان موسيقي بدون رجال، كرد على حالات التحرش التي شهدتها مهرجانات الموسيقى في هذا البلد البلد الصيف الماضي.
المهرجان والذي حمل اسم "Statment Festival" فتح أبوابه للنساء والمتحولين جنسيا فقط، ويستمر لمدة يومين، في مدينة غوثنبيرغ.
نجمة الكوميديا السويدية إيما كنيكير طرحت الفكرة ونفذتها، بعد تقارير عن حالات تحرش حصلت في مهرجان برافالا الموسيقي عامي 2016 – 2017.
وبحسب ما أكدته كنيكر ليورونيوز، فإن المهرجان خال من الرجال، وقالت: "نعمل مع النساء بشكل خاص، والمتحولين جنسيا، حتى أن الفنانين والأمن والخدمات كلهن من النساء".
وعن كيفية منع الرجال من المشاركة في المهرجان قالت:"نعمل مع شركة أمن متطورة، وفرت نظام دخول عالي الدقة".
ومع أن كنيكر صاحبة الفكرة إلا أنها ألمحت إلى أن هكذا مهرجانات ليست حلا لوقف التحرش.
وكان مهرجان برافالا لهذا العام قد ألغي بسبب انتشار ظاهرة التحرش في موسميه السابقين، وأكد منظمو المهرجان، بأن الإلغاء تم بسبب عدم تعامل بعض الرجال مع النساء بشكل جيد.
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وكتب منظمو مهرجان برافالا:"المهرجانات تقام للاحتفال، ويجب أن يشعر الناس بالراحة فيها، لن نقيم هذا المهرجان مجددا، حتى يتم تقديم ضمانات من الشرطة والمنظمين بأن يتصرفوا لوقف هذه الظاهرة".
وألمحت النجمة الكوميدية بأن حركة #MeToo كشفت الغطاء عن مشاكل جدية في السويد، والتي تعتبر من أكثر الأمم التي تساوي بين الرجل والمرأة.