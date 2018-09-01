كشفت الشرطة الهولندية عن هويى الرجل الذي قام بطعن شخصين وألحق بهما إصابات خطيرة في محطة القطارات الرئيسية في أمستردام الجمعة وقالت أن الأمر يتعلق بمهاجر من أفغانستان يبلغ من العمر 19 عاما يحمل رخصة إقامة ألمانية.
المهاجم الذي طعن مارة في أمستردام أفغاني يبلغ من العمر 19 عاما
المهاجم الذي طعن مارة في أمستردام أفغاني يبلغ من العمر 19 عاما
وقالت الشرطة إن الرجل قد اختار ضحاياه بطريقة عشوائية في قاعة مزدحمة بمحطة القطارات الرئيسية في أمستردام.
وفي بيان مشترك، قالت الشرطة ومجلس مدينة أمستردام إن الشرطة أطلقت النار على المشتبه به ونقلته إلى المستشفى حيث يجري استجوابه.
وقالت السلطات "لا يزال التحقيق في الواقعة جاريا... تؤخذ جميع السيناريوهات بعين الاعتبار بما في ذلك دافع الإرهاب".
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع اعتقلت الشرطة الهولندية رجلا يبلغ من العمر 26 عاما يشتبه في أنه هدد بمهاجمة السياسي اليميني المتطرف خيرت فيلدرز بسبب عزمه تنظيم مسابقة كاريكاتورية لصور النبي محمد.
وألغى فيلدرز الخميس المسابقة بسبب مخاطر أمنية، حيث خرج آلاف الأشخاص في باكستان في مسيرة احتجاجا على مشروعه في حين دعت حركة طالبان في أفغانستان بشن هجمات في هولندا.
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