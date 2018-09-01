كشفت الشرطة الهولندية عن هوية الرجل الذي طعن شخصين من المارة ما أدى لإصابتهما بجراح خطيرة في محطة القطارات الرئيسية في العاصمة أمستردام الجمعة وقالت إنه مهاجر من أفغانستان يبلغ من العمر 19 عاما ويحمل رخصة إقامة ألمانية.
الجريحان في حادثة الطعن بأمستردام من جنسية أمريكية والمشتبه به شاب أفغاني
الجريحان في حادثة الطعن بأمستردام من جنسية أمريكية والمشتبه به شاب أفغاني
وقد قال السفير الأمريكي لدى هولندا في بيان صدر السبت بأن الجريحين هما سائحان أمريكيان كانا في جولة بالمدينة.
وقالت الشرطة إن الرجل اختار ضحاياه بطريقة عشوائية في قاعة مزدحمة بمحطة القطارات الرئيسية في أمستردام.
وفي بيان مشترك، قالت الشرطة ومجلس مدينة أمستردام إن الشرطة أطلقت النار على المشتبه به ونقلته إلى المستشفى حيث يجري استجوابه.
وقالت السلطات "لا يزال التحقيق في الواقعة جاريا... وتؤخذ جميع السيناريوهات بعين الاعتبار بما في ذلك دافع الإرهاب".
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع اعتقلت الشرطة الهولندية رجلا يبلغ من العمر 26 عاما يشتبه في أنه هدّد بمهاجمة السياسي اليميني المتطرف خيرت فيلدرز بسبب عزمه تنظيم مسابقة كاريكاتورية لصور النبي محمد.
وألغى فيلدرز الخميس المسابقة بسبب مخاطر أمنية، حيث خرج آلاف الأشخاص في باكستان في مسيرة احتجاجا على مشروعه في حين دعت حركة طالبان في أفغانستان إلى شن هجمات في هولندا.
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