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بوتفليقة يعود إلى الجزائر بعد رحلة علاجية في سويسرا

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بوتفليقة يعود إلى الجزائر بعد رحلة علاجية في سويسرا

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في الجزائر العاصمة
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تصوير رمزي بودينا - رويترز.
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قالت الرئاسة الجزائرية إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عاد إلى الوطن السبت بعد رحلة إلى جنيف استغرقت ستة أيام حيث أجرى فحوصا طبية.

وهذه أحدث رحلة علاجية لبوتفليقة (81 عاما) خارج البلد منذ إصابته بجلطة في عام 2013.

وفي 27 أغسطس / آب ذكرت الرئاسة الجزائرية في بيان أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة غادر البلاد إلى جنيف لإجراء فحوص طبية دورية.

ومنذ إصابته بجلطة في عام 2013 صار بوتفليقة (81 عاما) نادر الظهور لكن مؤيديه يطالبونه بالسعي لفترة رئاسية خامسة في الانتخابات المقررة في أبريل/ نيسان المقبل.

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ولم يعلن الزعيم المخضرم، الذي يتولى رئاسة البلاد منذ عام 1999، ما إذا كان ينوي الترشح في الانتخابات.

وأجرى بوتفليقة فحوصا طبية عدة مرات منذ إصابته بالجلطة.