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شاهد : بالون ضخم يصورعمدة لندن بالبكيني الأصفر وسط احتجاجات على سياسته

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شاهد : بالون ضخم يصورعمدة لندن بالبكيني الأصفر وسط احتجاجات على سياسته

شاهد : بالون ضخم يصورعمدة لندن بالبكيني الأصفر وسط احتجاجات على سياسته
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أطلق محتجون يسعون للإطاحة بعمدة لندن صادق خان بالوناً ضخماً يصور العمدة وهو يرتدي البكيني الأصفر في ساحة البرلمان.

ويعتقد المحتجون أن خان أخفق في حماية شوارع لندن من الجرائم. وارتدى بعضهم قمصاناً مكتوب عليها: "اجعلوا لندن آمنة مرة أخرى".

وتمكن منظمو الاحتجاج من جمع أكثر من 38 ألف جنيه إسترليني (75 ألف دولار أمريكي) بهدف دعم وتمويل أنشطة تعارض سياسات خان.

وكان خان نفسه قد سمح سابقاً لمتظاهرين بإطلاق بالون ساخر على هيئة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي لاقت احتجاجاً في الشارع البريطاني.

وتعرض صادق خان، أول مسلم يتولى هذا المنصب، إلى انتقادات متكررة من ترامب حول تعامله مع الأمن والجريمة في لندن.

ويرمز البكيني إلى أحد الإعلانات عن فقدان الوزن التي منعها خان من الانتشار في شبكة المواصلات، حيث تظهر فتاة شابة ببكيني أصفر. ومنع خان الإعلان بذريعة أنه غير مناسب وفيه إهانة. واعتبر المعارضون أن ما فعله هو تعدي على حرية الرأي والتعبير.

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