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الكرملين يصف مقتل زعيم الانفصاليين في شرق أوكرانيا بالعمل الاستفزازي
الكرملين يصف مقتل زعيم الانفصاليين في شرق أوكرانيا بالعمل الاستفزازي
رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الاتهامات الأوكرانية بشأن مقتل زعيم الانفصاليين ألكسندر زخارتشنكو الجمعة وقال إن جريمة الإغتيال هذه "خسيسة" وتهدف إلى زعزعة استقرار السلام الهش في المنطقة. ولم يتهم بوتين، في بيان صدر عن الكرملين، أوكرانيا بأنها المسؤولة عن قتل زخارتشنكو في الوقت الذي قالت فيه لجنة تحقيق تابعة لموسكو إنها تتعامل مع قتل زخارتشنكو في إقليم دونتسك بشرق أوكرانيا على أنه من أعمال "الإرهاب الدولي".
وورد في رسالة بوتين"جريمة القتل الخسيسة لألكسندر زخارتشنكو دليل إضافي على أن من اختاروا طريق الإرهاب والعنف ونشر الخوف لا يريدون السعي لحل سياسي سلمي للصراع".
هذا ومباشرة بعد إعلان كييف عن مقتل وخارتشنكو، اتهمت الخارجية الروسية كييف باغتيال ألكسندر زخارتشنكو بغرض إشعال الحرب مجددا في شرق أوكرانيا لكن كييف ردت بالقول إن لا علاقة لها بالانفجار. وقالت ماريا زخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية في تصريحات إعلامية إن الوزارة لديها كل الأسباب التي تدفعها للاعتقاد بأن كييف هي المسؤولة عن مقتل زخارتشنكو.
ورفضت كييف هذه الاتهامات الروسية وقالت على لسان المتحدثة باسم جهاز الأمن الأوكراني يلينا جيتليانسكايا "إن القتل جاء نتيجة "خلاف داخلي... بين الإرهابيين وداعميهم الروس".
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وكانت الإدارة الانفصالية في شرق أوكرانيا قد أعلنت الجمعة أن ألكسندر زخارتشنكو زعيم إقليم دونيتسك الانفصالي المدعوم من روسيا قُتل في انفجار بمقهى في عاصمة الإقليم. وأضافت الإدراة أن زخارتشنكو، الذي قاد جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد منذ عام 2014 "أصيب بجروح قاتلة نتيجة انفجار في وسط دونيتسك".
وذهبت وكالة الإعلام الروسية إلى القول نقلا عن مساعد لزخارتشنكو أن المتمردين شاهدوا تحركات متزايدة لمركبات مدرعة أوكرانية تتجه نحو المنطقة الانفصالية وهو ما نفاه الجيش الأوكراني.
وأصبح زخارتشنكوالبالغ من العمر 42 عاما زعيما لجمهورية دونتسيك في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014. وقال قادة آخرون للمتمردين إن موسكو اختارته للمنصب ثم فاز بعد ذلك بتصويت أجراه الانفصاليون.