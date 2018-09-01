فيديو: الآلاف يتظاهرون ضد المهاجرين في ألمانيا

تظاهر الآلاف من اليمين المتطرف يوم السبت في مدينة شمينتز شرقي ألمانيا، احتجاجا على حادثة قتل مواطن ألماني يوم 26 من الشهر الماضي، تورط فيها لاجئين سوري وعراقي.
وكان قادة من حزب "البديل لألمانيا"، وجماعة الشعبويين الوطنيين الأوروبيين قد خرجوا ضد ما أسموه "أسلمة الغرب"، مرتدين بدلات سوداء وحاملين ورود بيضاء، مطلقين اسم "مسيرة الحداد" على التظاهرة.
وحمل المشاركون أعلام ألمانيا وملصقات عن ضحايا مزعومين لعنف المهاجرين بالإضافة إلى لافتات تطالبهم بالرحيل.
وسعت قوات الأمن للحؤول دون وقوع صدامات بين المتظاهرين المتطرفين وتجمع آخر استقطب حوالي ألفي شخص للتنديد بالمشاعر المعادية للأجانب.
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