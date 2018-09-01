نستعرض لكم في هذا المقال أبرز خمسة أخبار تمت قراءتها وتداولها على موقع يورونيوز خلال الأسبوع الماضي.
من سيارة بوتين إلى لمجرد وحادث شاحنة.. أكثر الأخبار قراءة على يورونيوز
من سيارة بوتين إلى لمجرد وحادث شاحنة.. أكثر الأخبار قراءة على يورونيوز
الخبر الأول عن سيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومقارنة لافتة بينها وبين سيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
حيث ستحل الليموزين الجديدة "أوروس سينات" محل سيارات السيدان الرئاسية الروسية زيل التي كانت لعقود السيارة الرسمية للزعماء السوفييت. في حين أن الرئيس الأمريكي يستخدم الآن سيارة "كاديلاك 1" وتسمى بـ "الوحش"، ورثها ترامب عن الرئيس السابق باراك أوباما، ويبدو أن ليموزين الرئيس الروسي أطول وأعلى وأكبر حجما من سيارة الرئيس الأمريكي.
شاهد: سيارة بوتين الرئاسية الجديدة والفرق بينها وبين سيارة ترامب
في الخبر الثاني شاهدنا شاحنة محملة بالحلوى تنقلب على طريق سريع في الولايات المتحدة، حيث التقطت كاميرا مراقبة، في سيارة لشرطة نيوجيرسي على الطريق رقم 17 التابع لمدينة ماهوا الأمريكية، الشاحنة وهي تنقلب.
شاهد: انقلاب شاحنة محملة بالحلوى على الطريق السريع في نيوجيرسي
وبما أن جسم الإنسان ما زال مليئاً بالخبايا فقد اكتشف علماء معهد للبحوث الطبية في أستراليا مؤخراً عضواً جديداً في جسم الإنسان، صغير نعم ولكنه يلعب دوراً كبيراً في مسألة استجابة النظام المناعي في حال العدوى المتكررة بالمرض نفسه، هذا ما تحدثنا عنه في الخبر الثالث الأكثر قراءة على موقعنا.
اكتشاف عضو جديد في جسم الإنسان فما هو وما وظيفته؟
واحتل خبر توجيه قاضي التحقيق الفرنسي للمغني المغربي سعد لمجرد تهمة الاغتصاب وقرار وضعه تحت الرقابة القضائية، أيضاً مساحة من اهتمام قرائنا كذلك. ويأتي القرار مخالفاً لما طلبته النيابة بإبقاء لمجرد رهن الحبس الاحتياطي ولا يستبعد أن تطعن النيابة في قرار قاضي التحقيق بشأن الفنان المغربي الذي سبق له وأن اتهم في قضايا اغتصاب مماثلة.
القضاء الفرنسي يضع سعد لمجرد تحت الرقابة القضائية والمدافعون عنه في المغرب يتخلون عنه
وحاز خبر تفريق شرطة اسطنبول مجموعة من المعتصمين في تجمع احتجاجي أسبوعي تقوم به أمهات تركيات يطالبن الحكومة بالتحقيق في اختفاء أقارب لهن منذ الثمانينات والتسعينات واستخدام الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، أيضاً على متابعة كبيرة من قراء موقع يورونيوز.
غاز مسيل للدموع واعتقالات في الأسبوع الـ 700 لأمهات السبت في تركيا