حظرت السلطات التركية يوم السبت للمرة الثانية الوقفة الاحتجاجية الأسبوعية التي تذكر باختفاء مئات الأشخاص قبل أسبوع.
الأمن التركي يمنع جماعة "أمهات السبت" من التظاهر للمرة الثانية
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الأمن التركي يمنع جماعة "أمهات السبت" من التظاهر للمرة الثانية
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وكان المقرر أن تعقد مجموعة "أمهات السبت" الناشطة إنسانيا، اجتماعها رقم 701 في إسطنبول اليوم، والذي جرى عقده منذ سنوات بوقفات احتجاجية للمطالبة بالعدالة للمختفين ومعظمهم اختفوا خلال فترة الصراع بين الأمن التركي والأكراد، جنوب البلاد.
الشرطة التركية أغلقت أحد شوارع إسطنبول والذي يُجرى فيه الاعتصام عادة، حيث حاول ما يقارب 200 متظاهرا الوصول إلى الموقع لكن الشرطة أوقفتهم.
يذكر أن هذا هو الأسبوع الثاني على التوالي الذي يتم فيه حظر الوقفة الاحتجاجية، حيث استخدمت الشرطة السبت الماضي الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود، كما احتجزت 47 شخصا أطلق سراحهم بعد استجوابهم.