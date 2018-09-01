كشف فيديو بثه الجيش الأمريكي عن قارب صغير في خليج عدن في اليمن تقوم بما زعم (الجيش الأمريكي) بعملية تهريب للأسلحة وسط الحرب الدائرة في البلاد.
شاهد: البحرية الأمريكية تحبط عملية تهريب أسلحة بقارب في خليج عدن
شاهد: البحرية الأمريكية تحبط عملية تهريب أسلحة بقارب في خليج عدن
وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إن القوات البحرية قامت بضبط المئات من الأسلحة الصغيرة من بينها بنادق كلاشنيكوف في قارب صغير بخليج عدن.
ووفقا لبيان صادر عن الجيش الأمريكي، فإن مدمرة الصواريخ الموجهة الأمريكية جيسون دنهام ضبطت أكثر من 1000 قطعة سلاح في القارب الذي لم يكن يحمل أي علم يبين أنه ينتمي لجهة ما. من جهته لم يعلق الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية الموجود في سواحل البحرين عن هذه العملية. ولم يدقق الجيش الأمريكي في نوعية الأسلحة التي تم ضبطها ولم يكشف عن هوية المشتبه بهم بتهريب الأسلحة.
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وفي بداية العام 2016، قامت السفن الحربية التابعة للولايات المتحدة في المنطقة بعمليات مماثلة، حيث منعت ثلاث قوارب صغيرة كانت تقل أسلحة ومخدرات في الخليج الفارسي من مواصلة رحلتها.
وقالت مصادر قريبة من الجيش الأمريكي حينها إنها ضبطت في المراكب آلاف البنادق الهجومية من طراز كلاشنيكوف بالإضافة إلى بنادق قنص وبنادق آلية وقاذفات قنابل صاروخية وقذائف مضادة للدبابات وأسلحة أخرى يعتقد أنها كانت موجهة إلى اليمن.