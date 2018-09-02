16 جماعة سياسية في العراق تعلن تشكيل أكبر تحالف برلماني

أعلنت 16جماعة سياسية عراقية بينها تيار رجل الدين مقتدى الصدر وتكتل رئيس الوزراء حيدر العبادي تشكيل تحالف يوم الأحد سيكون الكتلة الأكبر في البرلمان المنتخب حديثا.
ويضم التحالف 177 مشرعا من 16 قائمة انتخابية حسبما أظهرت وثيقة نشرتها وكالة الأنباء العراقية. وأصبح هذا التحالف في موقع يتيح له تشكيل الحكومة المقبلة بالبلاد.
ويتكون مجلس النواب العراقي من 329 مقعدا مما يعني أن التحالف ما زال بحاجة إلى ثلاثة أعضاء آخرين لتحقيق أغلبية مطلقة. ومن المقرر أن ينعقد البرلمان للمرة الأولى يوم الاثنين لانتخاب رئيس جديد للبرلمان وإطلاق عملية تشكيل الحكومة.
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