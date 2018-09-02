قال أحد النشطاء إن شخصين قتلا إثر سقوط صاروخ على مخيم للنازحين اليوم الأحد في العاصمة الليبية طرابلس حيث يستعر قتال بين جماعات مسلحة متناحرة.
مقتل شخصين بصاروخ سقط في مخيم للنازحين في طرابلس
مقتل شخصين بصاروخ سقط في مخيم للنازحين في طرابلس
وكانت صواريخ ضربت فندقا في وسط طرابلس ومخزنا للوقود أمس السبت في جنوب المدينة مع احتدام القتال بين تلك الجماعات على مدى أيام.
وقال الناشط عماد إرقيعة المهتم بمتابعة قضايا تاورغاء إن الصاروخ سقط على مخيم الفلاح الذي ينزل به نازحو مدينة تاورغاء، مما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة سبعة بينهم طفلان.
وأُجبر أهالي تاورغاء على مغادرة مدينتهم الواقعة قرب مدينة مصراتة بغرب البلاد أثناء الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت بمعمر القذافي عام 2011. ومنع السكان من العودة إلى مدينتهم منذ ذلك الحين.
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ونشر إرقيعة، وهو أيضا من تاورغاء، تسجيلا مصورا لرجال إطفاء يخمدون حريقا ومشاهد لدمار كبير داخل المخيم.
كما أصاب صاروخ فندق الودان في وسط طرابلس قرب السفارة الإيطالية. وقال عاملون في الفندق إن ثلاثة أشخاص أصيبوا.
وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط تعرض أحد خزانات البنزين التي تستخدمها في إمداد محطة كهرباء لضربة صاروخية.
وأعلنت الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس حالة الطوارئ في العاصمة بسبب خطورة الوضع.
ورغم أن هذه الحكومة هي المسؤولة رسميا إلا أنها لا تبسط سيطرتها الكاملة على العاصمة.