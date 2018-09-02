الصين تنظم مهرجانا سنويا لزهرة الياسمين
احتضنت مقاطعة هنغزيان بجنوب الصين مهرجان زهرة الياسمين الذي يضم فعاليات متنوعة مثل استعراضات الشاي ومعارض ومسابقة الطهي وندوات ثقافية. الزائرون استمتعوا برقصات الأسد وفن شاي زهرة الياسمين الذي قدمه مئات الطلاب المحليين عاى مدى ثلاثة أيام.
المهرجان يقترح رشفات شاي زهرة الياسمين المعطرة وتذوق الأطباق اللذيذة تحت عنوان الياسمين. كما تم عرض الحفلات الموسيقية والمعارض الفنية مع زهور الياسمين في المهرجان.
وفد أصبح الحدث رمزًا ثقافيًا محليًا لجذب عشرات الآلاف من الزوار كل عام.