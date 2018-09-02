قالت وسائل إعلام سورية رسمية إن الانفجارات التي سُمعت في محيط مطار المزة العسكري قرب دمشق في وقت مبكر الأحد كانت نتيجة انفجار في مستودع ذخيرة قرب المطار بسبب ماس كهربائي لكن مسؤولا في تحالف إقليمي يدعم دمشق قال إنها ناجمة عن ضربات إسرائيلية.
تضارب حول أسباب الإنفجار الذي هز محيط مطار المزة العسكري في دمشق
تضارب حول أسباب الإنفجار الذي هز محيط مطار المزة العسكري في دمشق
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مصدر عسكري قوله "مطار المزة لم يتعرض لأي عدوان إسرائيلي وإن الأصوات التي سمعت تعود لانفجار مستودع ذخيرة قرب المطار بسبب ماس كهربائي"، فيما أكد المسؤول في التحالف الإقليمي أن الانفجارات نجمت عن إطلاق صواريخ إسرائيلية عبر هضبة الجولان وإن الدفاعات الجوية السورية تصدت لها.
كما أرجع المرصد السوري لحقوق الإنسان الانفجارات إلى ضربات جوية إسرائيلية وقال إنها أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
وسبق أن أقرت إسرائيل بتنفيذ ضربات جوية في سوريا بهدف إضعاف قدرة إيران وحلفائها بما في ذلك جماعة حزب الله اللبنانية الشيعية التي تدعم الأسد في الحرب الأهلية المستمرة منذ سبعة أعوام.
اقرأ أيضاً على يورونيوز:
ثلاثة قتلى على الأقل في هجوم انتحاري بسيارة ملغومة هز مقرا حكوميا في العاصمة الصومالية مقديشو
مغني الروك الشهير بونو يفقد صوته فجأة على المسرح
شاهد: قتيل وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في أعزاز شمال سوريا
وفي مايو/ أيار المنصرم، قالت إسرائيل إنها هاجمت جميع البنى التحتية العسكرية الإيرانية تقريبا في سوريا بعد أن أطلقت قوات إيرانية لأول مرة صواريخ على الجولان الذي تحتله إسرائيل.