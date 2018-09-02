قدم السبت نوفاك ديوكوفيتش عرضا قويا وفاز لأول مرة في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس هذا الموسم على الفرنسي ريشار غاسكيه بثلاث مجموعات متتالية وبنتيجة 6-2 و6-3 و6-3 ما يجعله يبلغ دور الستة عشر.
ديوكوفيتش يطيح بالفرنسي غاسكيه ويتأهل إلى الدور 16 من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس
ديوكوفيتش يطيح بالفرنسي غاسكيه ويتأهل إلى الدور 16 من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس
واحتاج اللاعب الصربي المصنف السادس إلى أربع مجموعات في أول مباراتين بينما واجه صعوبات في الدور الأول أمام المجري مارتون فوتشوفيتش في درجات حرارة عالية. لكن بطل ويمبلدون، الفائز ببطولة أمريكا مرتين، تألق تحت الأضواء في ملعب آرثر آش أمام منافسه المصنف 26 وأنهى اللقاء بسهولة في ساعتين و11 دقيقة.
وقال ديوكوفيتش للصحفيين "هذه أفضل مباراة لي خلال أسبوع حتى الآن بدون شك. قدمت أحد أفضل مستوياتي في موسم البطولات على الأراضي الصلبة بعد ويمبلدون". وأضاف "أعتقد أني كنت أقدم أداء رفيعا جدا من النقطة الأولى. أشعر بسعادة كبيرة جدا بأدائي".
وفاز ديوكوفيتش بنسبة 75 بالمئة من ضربات إرساله الأولى وسدد 32 ضربة ناجحة وأنقذ كل الفرص الخمس لكسر إرساله أمام اللاعب الفرنسي البالغ عمره 32 عاما بينما تأثر جاسكيه بارتكاب 47 خطأ سهلا.
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ويعد هذا الفوز الـ 13 لديوكوفيتش في 14 مباراة أمام غاسكيه ومن بينها الانتصار في آخر 11 مباراة ضد اللاعب الفرنسي.
وواصل اللاعب الحاصل على 13 لقبا في البطولات الأربع الكبرى سعيه نحو مواجهة محتملة في دور الثمانية أمام روجر فيدرر الذي سحق نيك كيريوس بثلاث مجموعات متتالية.
وسيلعب ديوكوفيتش في دور الستة عشر مع البرتغالي غير المصنف جواو سوزا.