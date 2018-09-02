مشاهد مرعبة لإعصار في ميشيغان.
شاهد: صور مثيرة لإعصار في ولاية ميشيغان الأمريكية ومخاوف من حدوث فيضانات
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شاهد: صور مثيرة لإعصار في ولاية ميشيغان الأمريكية ومخاوف من حدوث فيضانات
@ Copyright :رويترز عن مارينا فانوفر
أصدرت السلطات في ولاية ميشيغان الأمريكية تحذيرات للسكان بعد حدوث إعصار ليل السبت. وقد أظهرت الصور الإعصار وهو يتجه نحو مناطق تغطيها الغابات. ولم يسجل وقوع جرحى بينما أفيد بوجود بعض الخسائر المادية في بعض مناطق الولاية.
وقد ألغت السلطات التحذير الذي أصدرته بخصوص غرب ميشيغان لكن هيئة الإرصاد الجوي حذرت من إمكانية حدوث فيضانات في المنطقة.