مهرجان عالمي للحى في السويد: عارضون وحلاقون يتنافسون على لقب أجمل لحية وأفضل قصة
شارك السبت مئات المولعون باللحى والحلاقة في مهرجان استعراضي وتنافسي لحلق الذقون واللحى في العاصمة السويدية ستوكهولم.
وعُرضت "تشكيلة" واسعة من "التصفيفات" والقصات خلال هذا الحدث العالمي الذي حضره حوالي 200 شخص. وقد شارك أصحاب اللحى والذقون من مختلف المقاييس والأطوال في موكب نظمته الفرقة السويدية في ناد عالمي للحي يسمى "الأوغاد الملتحون".
هذا الحدث جلب أكثر من 500 شخص لمتابعة مسابقة الحلاقين الذين تنافسوا على لقب أفضل قصة لحية. وبعد 45 دقيقة من الحلاقة والقصات والسقوف والتجفيف، تم الإعلان عن الحلاق أمين إيرانانيش، كبطل للمنافسة لإهتمامه بالتفاصيل وبطريقة تعامله مع نموذجه.