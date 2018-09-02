على مساحة تتجاوز عشرات الكيلومترات وآلاف الباعة تتخللهم عربات بيع بلح البحر وأطنان من البطاطا المقلية، انطلق السبت أكبر سوق شعبي لبيع الخردوات بمدينة ليل في شمال فرنسا.
شاهد: انطلاق أكبر سوق خردوات في أوروبا يعود تاريخه إلى العصور الوسطى
شاهد: انطلاق أكبر سوق خردوات في أوروبا يعود تاريخه إلى العصور الوسطى
سوق الخردوات السنوي يجذب الملايين من السواح والزبائن حيث من المتوقع أن يصل عدد الزائرين خلال ليلتي السبت والأحد إلى أكثر من مليوني شخص.
الباعة المتجولون من المحترفين والهواة يعرضون التحف والألعاب والديكورات والكتب واللعب وغيرها من الأشياء التي كانت مخزنة في بيوتهم.
يعود تاريخ هذا السوق إلى العصور الوسطى، حيث كان يمكن سكان المدينة من التخلص من الأشياء القديمة التي ورثوها، كما كانت الكبقة الأرزستقراطية الفرنسية ترسل "الخادمين" إلى هذا السوق لبيع الأشياء التي غير المستعملة، ليصبح أكبر حدثًا أوروبيًا خلال العقود الأخيرة.
في العام 2016 ألغي السوق بسبب التهديد الإرهابي الذي كان يحدق بفرنسا وكان من أصعب القرارات التي اتخذته رئيسة بلدية ليل مارتين أوبري وكانت طبعة 2017 محدودة.
طبعة هذا العام، شهدت عودة السوق إلى خصوصيته المعهودة كما تم إدراج أكبر شارع تسوق هام في عاصمة فلاندرز ضمن السوق.
لتأمين السوق حشدت البلدية حوالي 3000 عون أمن من الشرطة والدرك لحراسة السوق ومحطات السكك الحديدية وعلى الطرق السريعة الرئيسية بما أن السوق الشعبي يجذب الزبائن والسواح من كل مكان في اوروبا وحتى من خارج أوروبا.
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