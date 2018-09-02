تحقق الشرطة في فيلادلفيا في سرقة مجموعة من الحشرات والزواحف النادرة من متحف للحشرات.
فيديو: لم يجد ما يسرق.. فسرق حشرات بقيمة 40000 دولارا
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فيديو: لم يجد ما يسرق.. فسرق حشرات بقيمة 40000 دولارا
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وبحسب الشرطة فإن 90% من الحشرات في متحف فيلادلفيا للحشرات والفرشات، قد سُرقت يوم 22 أغسطس / آب، ومن المرجح أن اللصوص موظفون سابقون.
جون كامبريدج الرئيس التنفيذي للمتحف أشار إلى احتمالية سرقة هذه الحشرات لإعادة بيعها.
وتم إطلاق حملة لجمع التبرعات للمساعدة في استبدال ما تم سرقته من حشرات، حيث تقدر قيمتها بـ 40000 دولار.
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