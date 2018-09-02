المشرعون العرب في إسرائيل يدعمون البريطاني المعارض جيرمي كوربين

أشادت مجموعة من المشرعين العرب في إسرائيل يوم الأحد بزعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربين الذي يواجه حزبه منذ أشهر اتهامات بمعاداة السامية.

وفي رسالة إلى صحيفة الجارديان البريطانية قال أحمد الطيبي نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي وثلاثة أعضاء آخرين بحزب القائمة العربية المشتركة إن كوربين "تضامن دائما مع كل المضطهدين في جميع أنحاء العالم بما في ذلك دعمه الثابت للشعب الفلسطيني".

ومنذ أن أصبح زعيما للعمال على غير المتوقع في عام 2015 بعد عقود أمضاها على هامش الجناح اليساري للحزب يواجه كوربين اتهامات متكررة بغض الطرف عن تعليقات معادية للسامية في الحزب وبين مجموعات يدعمها.