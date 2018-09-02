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المشرعون العرب في إسرائيل يدعمون البريطاني المعارض جيرمي كوربين

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المشرعون العرب في إسرائيل يدعمون البريطاني المعارض جيرمي كوربين

المشرعون العرب في إسرائيل يدعمون البريطاني المعارض جيرمي كوربين
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REUTERS/Toby Melville
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أشادت مجموعة من المشرعين العرب في إسرائيل يوم الأحد بزعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربين الذي يواجه حزبه منذ أشهر اتهامات بمعاداة السامية.

وفي رسالة إلى صحيفة الجارديان البريطانية قال أحمد الطيبي نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي وثلاثة أعضاء آخرين بحزب القائمة العربية المشتركة إن كوربين "تضامن دائما مع كل المضطهدين في جميع أنحاء العالم بما في ذلك دعمه الثابت للشعب الفلسطيني".

ومنذ أن أصبح زعيما للعمال على غير المتوقع في عام 2015 بعد عقود أمضاها على هامش الجناح اليساري للحزب يواجه كوربين اتهامات متكررة بغض الطرف عن تعليقات معادية للسامية في الحزب وبين مجموعات يدعمها.

ورد كوربين على الاحتجاجات بعقد لقاء مع زعماء الطائفة اليهودية وأكد مجددا لليهود بأنهم محل ترحيب في الحزب. وكان قد اعتذر في السابق عما وصفه "بجيوب" معادية للسامية في حزبه.

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وعلق حزب العمل في إسرائيل العلاقات مع كوربين في أبريل/ نيسان واتهمه بالسماح بمعاداة السامية وإظهار العداء نحو السياسات الإسرائيلية.

وفي رسالتهم قال الأعضاء العرب بالكنيست الإسرائيلي إنهم ينظرون إلى كوربين على أنه "زعيم يساري صاحب مبادئ يتوق للسلام والعدالة ويعارض كل أشكال العنصرية سواء كانت موجهة لليهود أو الفلسطينيين أو أي مجموعة أخرى".