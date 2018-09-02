تعرف على أجهزة أيفون التي ستصدر هذا الشهر وخصائصها المسربة

يخطط العملاق الأمريكي للتكنولوجيات الحديثة آبل لإطلاق ثلاثة هواتف جديدة في الـ 12 أيلول/ سبتمبر الجاري. ولعل الميزة الوحيدة التي حافظت عليها آبل في هذا الإصدار الجديد هي تصميم الشاشة المعتمد في هواتف أيفون التي صدرت العام الماضي. وبحسب مصادر من داخل الشركة الأمريكية فإن الإصدارات الجديدة ستكون بأسعار مختلفة بالإضافة إلى ميزات وخصائص جديدة أخرى ستجعل هذه الأجهزة أكثر جاذبية.

ومع كل هذه الخصائص لن تكون تصميمات الأجهزة الذكية جديدة تماما كما كان الحال مع أيفون إكس الذي طرحته أبل العام الماضي أو أيفون 6 في العام 2014. وأضافت ذات المصادر بأن آبل اختارت تسمية "إس" على مولودها الجديد لوصم السنة الجارية لأنها تريد أن تكون"سنة إس"، ولهذا الغرض لم تُغير من تصميم الأجهزة التي ستطلقها بعد أيام، لأنها تخطط لإستحداث جهاز يحمل تغييرات أكثر أهمية العام المقبل.