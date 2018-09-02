تعرف على أجهزة أيفون التي ستصدر هذا الشهر وخصائصها المسربة

يخطط العملاق الأمريكي للتكنولوجيات الحديثة آبل لإطلاق ثلاثة هواتف جديدة في الـ 12 أيلول/ سبتمبر الجاري. ولعل الميزة الوحيدة التي حافظت عليها آبل في هذا الإصدار الجديد هي تصميم الشاشة المعتمد في هواتف أيفون التي صدرت العام الماضي. وبحسب مصادر من داخل الشركة الأمريكية فإن الإصدارات الجديدة ستكون بأسعار مختلفة بالإضافة إلى ميزات وخصائص جديدة أخرى ستجعل هذه الأجهزة أكثر جاذبية.
ومع كل هذه الخصائص لن تكون تصميمات الأجهزة الذكية جديدة تماما كما كان الحال مع أيفون إكس الذي طرحته أبل العام الماضي أو أيفون 6 في العام 2014. وأضافت ذات المصادر بأن آبل اختارت تسمية "إس" على مولودها الجديد لوصم السنة الجارية لأنها تريد أن تكون"سنة إس"، ولهذا الغرض لم تُغير من تصميم الأجهزة التي ستطلقها بعد أيام، لأنها تخطط لإستحداث جهاز يحمل تغييرات أكثر أهمية العام المقبل.
لم يعرف جهاز أيفون إكس نجاحا كبيرًا، خاصة وأن العديد من المختصين في المجال في وول ستريت تنبؤوا به قبل صدوره في نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم ومع ذلك، فقد ساعد هذا الجهاز أبل على اكتساب حصة في سوق الهواتف الذكية التي توقفت عن النمو تقريبًا.
وتُظهر الهواتف المرتقبة التي سيتم كشف النقاب عنها في الـ 12 سبتمبر/ أيلول أن الشركة بصدد تعديل استراتيجيتها. وبدلاً من جذب الملايين من مستخدمي أجهزة أيفون الجدد، فإن هدف آبل هذه الأيام يتمثل في الحفاظ على استقرار الأسعار، مع زيادة إجمالي عدد الأجهزة النشطة لدعم مبيعات الملحقات والخدمات الرقمية مثل بث الموسيقى والفيديو.
خصائص أجهزة أيفون الجديدة
من بين الأجهزة الثلاثة التي ستطرح، جهاز D33 كما يسمى داخل مبنى شركة التفاحة. هاتف أيفون مجهز بشاشة عرضها 6.5 بوصة تقريبًا مما سيجعله أكبر هاتف آيفون وواحدا من أكبر الهواتف الموجودة في السوق. الهاتف يحمل خلفية زجاجية وجوانب من الفولاذ المقاوم للصدأ وعدستين تصويريتين خلفيتين وشاشة أوليد. والجديد في هذا الهاتف هو قدرته على التفاعل مع تطبيقين في نفس الوقت وهذا بفضل الشاشة الكبيرة.
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ولهاتف D32، مميزات أقل، لكنه يحتوي على شاشة من نوع أوليد أيضا تبلغ 5.8 بوصة أي بقطر يقارب 14.7 سم. وقد وُصف هذا الجهاز بأنه نسخة محسّنة من أيفون إكس لأنه يتميز بأداء أفضل من حيث السرعة وجودة الصورة.
أما جهاز N84، فهو من دون شك، الهاتف الأكثر ابتكارا من بين الثلاثة. وتهدف آبل من وراء هذا الإصدار من الفئة المتوسطة لأن يصبح خليفة أيفون 8. مجهزا بشاشة LCD بمقياس 6.1 بوصة وألوان مختلفة، بما في ذلك الأزرق والأصفر، فضلا عن جوانب من الألمنيوم.
وتتوفر الإصدارات الجديدة على أنظمة إقفال الهاتف المتوفرة في أيفون أكس من خلال زرّ جانبي أو خاصية التعرف على الوجه باستخدام Face ID.
كما تتوفر الأجهزة الثلاثة تتوفر على نظام التحكم المبني على الإيماءات الذي طرحته آبل العام الماضي ليحل محل زر أيفون.
وارتفعت أسهم شركة آبل بـ 0.8 في المئة في بورصة نيويورك وبلغ سعرها مستوى قياسي بـ 217.94 دولار مما دفع بقيمتها السوقية نحو الأعلى لتبلغ 1.05 تريليون دولار.
وفي مطلع عام 2016، أعلنت الشركة عن إنجاز جديد: 1 مليار جهاز نشط. وبحلول أوائل هذا العام ارتفع هذا الرقم إلى 1.3 مليار، وستساهم أجهزة أيفون الثلاثة التي ستطرح بعد أيام في رفع هذا الرقم.